В Госпогранслужбе рассказали, в каком направлении выезжали украинцы в 2021 году

12:28 04 Май Киев, Украина

Несмотря на пандемию украинцы в разы больше стали путешествовать. С начала текущего года госграницу в обоих направлениях пересекли более 4,3 млн жителей страны.





Указано, что больше всего граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн. Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 4 мая.Указано, что больше всего граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.

"Из них границу с Польшей на выезд и въезд пересекло более 1,5 млн наших земляков, свыше 640 тысяч украинцев пересекли границу с Венгрией, больше 213 тысяч – с Румынией и около 90 тысяч – со Словакией. И это только сухопутная наземная участок границы", – говорится в сообщении.

Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – 27 тысяч человек.



Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд / въезд путешествовало 316 тысяч, 97 тысяч и 66 тысяч человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 году эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тысяч и 520 тысяч граждан Украины.



Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.