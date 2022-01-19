В Госпогранслужбе рассказали, в каком направлении выезжали украинцы в 2021 году

Несмотря на пандемию украинцы в разы больше стали путешествовать. С начала текущего года госграницу в обоих направлениях пересекли более 4,3 млн жителей страны.
Об этом сообщает Госпогранслужба во вторник, 4 мая.
Указано, что больше всего граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.
Указано, что больше всего граждан пересекли границу со странами ЕС – более 2,4 млн.
Также 1,3 млн украинцев путешествовали по воздуху. Наименее привлекательным оказался морской участок границы – 27 тысяч человек.
Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд / въезд путешествовало 316 тысяч, 97 тысяч и 66 тысяч человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 году эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тысяч и 520 тысяч граждан Украины.
Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.
Кроме того, украинцы направлялись в страны бывшего СССР – это РФ, Молдова и Беларусь, куда на выезд / въезд путешествовало 316 тысяч, 97 тысяч и 66 тысяч человек соответственно. При этом за аналогичный период 2020 году эти же направления выбирали соответственно 1,2 млн, 550 тысяч и 520 тысяч граждан Украины.
Пограничники отметили, что по сравнению с тремя первыми месяцами прошлого года наблюдается, хотя и незначительное, однако увеличение пассажиропотока в такие страны как Турция, Доминиканская Республика, Нидерланды, Мальдивы, Танзания, Шри-Ланка, Черногория, Австралия и Северная Македония.
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