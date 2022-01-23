В ГБР расследуют дело о срыве возможной спецоперации в Беларуси

07:30 13 Сентябрь Киев, Украина

Дело о задержании в Беларуси наемников ЧВК Вагнера и передаче их назад в Россию еще не утихло. Всплывают все новые и новые факты.

Отвечая на вопросы Савика Шустера в эфире ТВ, генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что в Государственном бюро расследований действительно заведены несколько уголовных дел по факту поступивших заявлений о срыве предполагаемой спецоперации по доставке наемников российской частной военной компании Вагнера в Украину.

На вопрос о том, действительно ли спецоперацию с "вагнеровцами" разрабатывали в Украине, и будет ли расследование, Венедиктова сказала: "Мне лично не известно, что такая спецоперация готовилась. Но сразу, как только информация появилась в СМИ, в Государственном бюро расследований уже было зарегистрировано уголовное производство, и уже следствие ведется", - сказала Венедиктова.

Она отметила, что ГБР расследует по данному факту не одно уголовное производство.

"Поэтому те люди, которые считают себя ценными свидетелями и могут что-то сообщить следствию дополнительно, думаю, что органы досудебного следствия должны их допросить. Говорить намеками о государственной позиции (...) - если есть информация, надо прийти и сообщить", - сказала Венедиктова.

Генпрокурор также прокомментировала предстоящий допрос экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, который ранее в интервью заявил о договоренности украинской власти с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, авиасообщении с Россией и обмене пленными.

"Если Андрей Иосифович это заявляет, он прекрасно понимает, какие последствия это может вызвать", - высказалась генпрокурор.

Ранее украинские СМИ сообщали о том, что операцию с "вагнеровцами" устроили спецслужбы Украины, но она сорвалась из-за "слива" информации Офису президента. В Минобороны опровергли информацию, что появление и задержание "вагнеровцев" в Беларуси – это спецоперация СБУ.

Как известно, в конце июля в Беларуси заявляли, что в страну прибыли более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При этом сообщалось о 33 задержанных.