В Евросоюзе будет действовать единая система перемещения в зоне Шенгена

13:57 13 Октябрь Киев, Украина

Страны ЕС пришли к общему мнению. Они согласовали единую систему организации перемещения людей внутри Шенгенской зоны, основанную на санитарной ситуации во всех странах Европы. Об этом говорится в распространенном во вторник, 13 октября, заявлении Совета ЕС по общим вопросам.



"Совет утвердил рекомендации по скоординированному подходу к ограничениям на свободу перемещений в ответ на пандемию. Эти рекомендации должны позволить избежать фрагментации и нарушений функционирования Шенгена и способствовать повышению транспарентности и предсказуемости для людей и бизнеса", - говорится в документе.



До этого все карантинные и прочие санитарные меры каждое государство ЕС принимало самостоятельно, что приводило к неразберихе при перемещении по Европе.



В основе системы лежит разработанный Еврокомиссией проект создания общеевропейской карты санитарной ситуации по регионам Европы, которая будет обновляться в еженедельном режиме на основании единых для всего ЕС критериев. Она будет доступна онлайн на ресурсе ЕК reopen.europa.eu.



Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания: красный (самый высокий), оранжевый, зеленый (самый низкий) и серый (если информации для оценки недостаточно).



При перемещении людей между "зелеными" регионами в любой части Европы никакие ограничения вводиться не должны. При перемещениях людей из оранжевых или красных зон страны ЕС имеют право требовать от них прохождения карантина (от 7 до 14 дней) и прохождения тестов на коронавирус. Страны ЕС отныне должны избегать введения общих ограничений на пересечение своих границ без самой крайней необходимости.



Составлением и обновлением санитарной карты Европы займется Европейский центр по контролю и профилактике заболеваний, которому государства сообщества должны на еженедельной основе поставлять статистическую информацию о ситуации с распространением коронавируса на своей территории. В частности, будет сравниваться количество новых случаев заражений на 100 тысяч человек за 7 и 14 дней, а также процент позитивных тестов (от их общего числа), проведенных за последние семь дней.



В случае введения новых санитарных мер и ограничений страны сообщества должны уведомлять этот центр за 48 часов, чтобы информация стала своевременно доступна для широкой общественности. Также обязательным условием функционирования этой системы станет регистрация всех людей при любых трансграничных перемещениях, что позволит отслеживать регионы, которые они посещали.



Накануне стало известно, что ЕС откажется от общего карантина и закрытия границ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен анонсировала новые правила пересечения границ.