В Евросолидарности назвали подделкой пленки Деркача

Пленки разговора Порошенко с Путиным - это подделка. Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире одного из украинских телеканалов. Чтобы вернуть Порошенко имидж борца с Россией, депутат обвинил чуть ли не все спецслужбы мира. В качестве доказательства Гончаренко приводит слова другого участника переговоров - Байдена, который, сказал о пленках, что они являются монтажом и фальсификацией.
При этом, депутат рассказал, откуда, по его мнению, взялась запись, и кто был инициатором его распространения. Причем доказательств своей версии он не приводит. Однако рассказывает о том, откуда идет ход его мыслей.
Очевидно, что все эти записи, особенно, что все начиналось с истории о Байдене, где пытались вмешать Украину во внутренний американский политический порядок и фактически вбить клин между Украиной и США, очевидно, что бенефициарами этого является в первую очередь российские спецслужбы, хотя, я думаю, есть след и украинских деятелей тоже ", - сказал он.
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