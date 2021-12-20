В Евросолидарности назвали подделкой пленки Деркача

12:37 13 Июль Киев, Украина

Пленки разговора Порошенко с Путиным - это подделка. Об этом заявил нардеп от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко в эфире одного из украинских телеканалов. Чтобы вернуть Порошенко имидж борца с Россией, депутат обвинил чуть ли не все спецслужбы мира. В качестве доказательства Гончаренко приводит слова другого участника переговоров - Байдена, который, сказал о пленках, что они являются монтажом и фальсификацией.

"Мы говорим о том, что это фальсификация. И обратите внимание, когда вышла первая запись еще с Байденом, то сам Байден говорил о глубоком монтаж и фальсификацию тех записей. Сегодня новые появляются. Я понимаю, что будут еще и еще. Мы говорим о том, что это фальсификацией ", - заявил он.

При этом, депутат рассказал, откуда, по его мнению, взялась запись, и кто был инициатором его распространения. Причем доказательств своей версии он не приводит. Однако рассказывает о том, откуда идет ход его мыслей.

"Очень важно, кто источник информации. От журналистов-расследователей это очень смешно - но источником является Андрей Деркач, который действительно выпускник школы КГБ, сын Леонида Деркача, еще одного выпускника КГБ, возглавлял СБУ в свое время.

Очевидно, что все эти записи, особенно, что все начиналось с истории о Байдене, где пытались вмешать Украину во внутренний американский политический порядок и фактически вбить клин между Украиной и США, очевидно, что бенефициарами этого является в первую очередь российские спецслужбы, хотя, я думаю, есть след и украинских деятелей тоже ", - сказал он.