В Европе стартовала вакцинация подростков

С начала июня в Европе стартовала вакцинация подростковой группы населения. Первыми начали вакцинацию Италия и Румыния, на очереди - Франция.
Об этом сообщает Euronews.
Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.
Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эмманюэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность вакцинации от коронавируса набирает обороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.
Но необходимость прививать подростков ставится под сомнение во многих странах, в том числе Румынии: "Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно". Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете", - поясняет врач.
Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, обращает внимание на то, что во многих странах мира вакцина для коронавируса по-прежнему не доступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны способствовать сокращению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне.
Напомним, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.
Кроме того, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.
Уже с 1 июня вакцинация подростков началась в Италии и Румынии.
Во Франции они смогут привиться с согласия родителей с 15 июня. Об этом в среду объявил президент Эмманюэль Макрон. По словам министра здравоохранения Оливье Верана, вакцинация подростков не будет обязательной, хотя она может помочь нарастить коллективный иммунитет. Во Франции популярность вакцинации от коронавируса набирает обороты. Каждый второй взрослый француз уже привился первой дозой.
Но необходимость прививать подростков ставится под сомнение во многих странах, в том числе Румынии: "Насколько я понимаю, коронавирусная инфекция не очень опасна для детей. Поэтому, я считаю, что прививать их не обязательно". Родители должны знать, что вакцина безопасна для детей, так же как и для взрослых. Эффективность вакцины в возрастной группе с 12 до 15 лет - стопроцентна. Проще говоря, после вакцинации вы болеть не будете", - поясняет врач.
Всемирная организация здравоохранения, в свою очередь, обращает внимание на то, что во многих странах мира вакцина для коронавируса по-прежнему не доступна для более уязвимых групп населения, например, медицинских работников. ВОЗ призывает богатые страны способствовать сокращению неравенства в доступе к вакцинам на глобальном уровне.
Напомним, компания Pfizer еще 31 марта заявила, что ее вакцина против COVID-19 оказалась на 100% эффективной для подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Результаты были получены в ходе третьего этапа клинических испытаний.
Кроме того, администрация США по вопросам пищевых продуктов и медикаментов также позволила вакцину Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет.
Министерство здравоохранения Канады также одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей в возрасте от 12 лет.
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