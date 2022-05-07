В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов - Денис Шмыгаль

16:00 07 декабря Киев, Украина

В течение 2020 года мы значительно продвинулись в формировании условий для развития как общин и регионов, так и страны в целом.

Об этом в своем выступлении отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль , открывая диалог правительства и местного самоуправления «Украине - современное европейское самоуправление».

«Благодаря совместным усилиям в 2020 году удалось завершить формирование новой территориальной основы для образования органов местного самоуправления», - отметил глава правительства

В частности, как отметил Денис Шмыгаль, Правительство утвердило 1469 территориальных общин, а Верховной Радой был одобрено новое административно-территориальное устройство субрегионального уровня, в результате чего создано 136 районов вместо 490. Также на новой территориальной основе состоялись местные выборы.

По словам Премьер-министра, Правительство активно начал работать над реализацией закона, которым упорядочиваются вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и РГА.

«Этот закон касается упорядочения деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в связи с образованием районов. Мы говорим о правопреемстве в отношении имущества, о правах и обязанностях ликвидированных районных советов и о многих вещах, которые с этим связаны », - отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что одна из главных задач децентрализации - это максимально приближать услуги к гражданам и повышать комфортность в их получении.

«Речь идет, прежде всего, о новых качественных услугах - обновленные больницы, современные школы, интересный и безопасный досуг. Важно не допустить никакого сокращения объектов социальной инфраструктуры. Теперь большинство этих объектов будут переданы объединенным территориальным общинам, и они самостоятельно смогут ими управлять », - отметил Премьер-министр и добавил, что это особенно важно в связи с принятым законом об оптимизации сети и функционирования Центра Предоставления Административных Услуг (ЦПАУ).

Как отметил Глава Правительства, ЦПАУ теперь могут создавать только органы местного самоуправления, и в каждой общине должен быть свой ЦПАУ с широким спектром услуг.

Денис Шмыгаль также рассказал о следующих шагах в реформе, прежде всего о совершенствовании отдельных норм Конституции, которые ограничивают возможности завершения в полном объеме процесса децентрализации.

«Дальнейшие шаги развития для каждой общины - индивидуальны. Но важно стратегическое видение развития общин на среднесрочную перспективу. И для этого у нас есть новая Стратегия регионального развития до 2027 года », - отметил глава правительства.

В завершение Премьер-министр поздравил представителей местного самоуправления с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы во благо людей и укрепления страны.



В открытом диалоге приняли участие представители Правительства, народные депутаты, члены Ассоциации городов Украины, Ассоциации объединенных территориальных общин, Украинской ассоциации районных и областных советов, Всеукраинской ассоциации общин и другие.