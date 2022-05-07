В этом году Украина достигла значительного прогресса в развитии общин и регионов - Денис Шмыгаль

В течение 2020 года мы значительно продвинулись в формировании условий для развития как общин и регионов, так и страны в целом.
Об этом в своем выступлении отметил Премьер-министр Денис Шмыгаль, открывая диалог правительства и местного самоуправления «Украине - современное европейское самоуправление».
В частности, как отметил Денис Шмыгаль, Правительство утвердило 1469 территориальных общин, а Верховной Радой был одобрено новое административно-территориальное устройство субрегионального уровня, в результате чего создано 136 районов вместо 490. Также на новой территориальной основе состоялись местные выборы.
По словам Премьер-министра, Правительство активно начал работать над реализацией закона, которым упорядочиваются вопросы организации и деятельности органов местного самоуправления и РГА.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что одна из главных задач децентрализации - это максимально приближать услуги к гражданам и повышать комфортность в их получении.
Как отметил Глава Правительства, ЦПАУ теперь могут создавать только органы местного самоуправления, и в каждой общине должен быть свой ЦПАУ с широким спектром услуг.
Денис Шмыгаль также рассказал о следующих шагах в реформе, прежде всего о совершенствовании отдельных норм Конституции, которые ограничивают возможности завершения в полном объеме процесса децентрализации.
В завершение Премьер-министр поздравил представителей местного самоуправления с профессиональным праздником и пожелал плодотворной работы во благо людей и укрепления страны.
В открытом диалоге приняли участие представители Правительства, народные депутаты, члены Ассоциации городов Украины, Ассоциации объединенных территориальных общин, Украинской ассоциации районных и областных советов, Всеукраинской ассоциации общин и другие.
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