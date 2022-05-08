В ЕС рекомендовали Украине повысить эффективность борьбы с коррупцией, - отчет ЕК

20:49 04 августа Киев, Украина

Такие сферы, как борьба с организованной преступностью, отмывание денег, коррупция требуют глобальных доработок со стороны украинского правительства.

Об этом сказано в четвертом отчете Еврокомиссии в рамках механизма приостановления безвизовых режимов в среду, 4 августа.



ЕС требует от Киева продолжить усилия по уменьшению количества граждан Украины, нелегально находящихся в государствах-членах ЕС и подают необоснованные заявления о предоставлении убежища. В частности, в 2020 году количество украинских заявителей на международную защиту в государствах-членах составляло 6020, что на 37% меньше, чем в 2019 году.



Кроме того, в отчете содержится рекомендация "повысить эффективность антикоррупционных учреждений и правоохранительных органов, сосредоточив основные усилия в сфере противодействия коррупции на делах масштабной коррупции".



В Еврокомиссии ожидают принятия необходимого законодательства по НАБУ, которое устранит правовую неопределенность его статуса. От Украины требуют "проводить прозрачный, деполитизированный и основанный на заслугах отбор руководителей НАБУ, САП, АРМА и правоохранительных органов, а также прокуроров на уровне руководства, используя адекватные процедуры и критерии отбора, включая надежную проверку добропорядочности".



Наконец, в отчете содержится рекомендация по повышению эффективности борьбы с организованной преступностью и отмыванием денег, а также большей согласованности визовой политики Украины с третьими государствами, особенно теми, от которых есть миграционные риски для ЕС.



Напомним, что более половины приговоров по коррупционным делам - оправдательные. Крупным чиновникам вынесли только четыре приговора, два из которых оправдательные. Остальные решения суда касались менее крупных чиновников.