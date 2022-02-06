В ДТП погибла команда футболистов

В результате автомобильной аварии в Гане погибла почти целая команда футболистов. Как сообщается, жертвами дорожно-транспортного происшествия стали 8 футболистов молодежной команды.

Указано, что инцидент произошел в регионе Ашанти. Водитель автобуса не справился с управлением, и транспортное средство со спортсменами упало в реку. Шесть человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Четыре игрока находятся в тяжелом состоянии.

Команда ехала на регистрацию для участия в молодежной футбольной лиге.

Ранее в Болгарии произошла авария с участием автобуса, перевозившего футбольную команду из третьей лиги Беласица. У водителя за рулем произошел инфаркт. Футболисты и тренеры получили легкие травмы.