В Донецкой области партию «За майбутнє» на 50% представили женщины

Полным ходом идет в стране подготовка к предстоящим в октябре местным выборам. Формируются предвыборные списки депутатов от партий. Неожиданный, но приятный сюрприз получила партия «За майбутне» на Донетчине.
По словам представителя партии и главы комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, партийцы не ожидали, что предвыборный список по Донецкой области на 50% войдут женщины.
По его словам, «За майбутне» первой сформировала такое представительство женщин в списке.
Напомним, недавно в Краматорске состоялся Третий форум женского движения «За майбутне», которое возглавляет Ирина Суслова. По его итогам лидер партии Игорь Палица сообщил, что «За майбутне» внесла законопроект, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру.
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