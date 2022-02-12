В Донецкой области партию «За майбутнє» на 50% представили женщины

15:32 26 Сентябрь Киев, Украина

Полным ходом идет в стране подготовка к предстоящим в октябре местным выборам. Формируются предвыборные списки депутатов от партий. Неожиданный, но приятный сюрприз получила партия «За майбутне» на Донетчине.

По словам представителя партии и главы комитета Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца, партийцы не ожидали, что предвыборный список по Донецкой области на 50% войдут женщины.

"Мы формировали команду исходя из критериев профессионализма и мотивированности кандидатов. Не ставили себе целью заполнить квоты и не гнались за количеством женщин или мужчин. Но в процессе отбора случилось так, что почти 50% мест в списке по Донецкой области заняли женщины. Этим мы развеяли мифы о том, что, мол, женщины не хотят идти в политику, они не активны и не знают как управлять обществом", - сказал Лубинец.

По его словам, «За майбутне» первой сформировала такое представительство женщин в списке.

"Убежден, что подавляющее большинство женщин станут частью местной власти и, благодаря этому, мы получаем новое качество управления, где интересы людей будут стоять на первом месте", - отметил нардеп.

Напомним, недавно в Краматорске состоялся Третий форум женского движения «За майбутне», которое возглавляет Ирина Суслова. По его итогам лидер партии Игорь Палица сообщил, что «За майбутне» внесла законопроект, который заставит застройщиков возводить социальную инфраструктуру.