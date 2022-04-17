В День Достоинства и Свободы президент записал видеообращение к народу

Находясь на лечении, президент Владимир Зеленский сегодня, 21 ноября, через видео обратился к народу Украины. В этом обращении, которое связано с Днем Достоинства и Свободы, Владимир Зеленский выразил уверенность в том , что решающее слово всегда будет за украинским народом.
По его словам, подтверждением этого является и Революция Достоинства, и студенческая революция на граните, 30-летие которой отмечалось 2 октября.
По мнению Зеленского, есть большое достижение этих событий, которое невозможно отрицать. Это, отметил он, новое сознание и граждан, и власти.
По словам Зеленского, сегодня нужно помнить не только о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить очень важные уроки.
По его словам, в этой новой Украине через три года после знакового исторического события будет музей, "а не временная конструкция", а все положительные изменения, написанные на плакатах в Революцию Достоинства, станут реальностью.
Также в этот день от имени Зеленского, который с коронавирусом лечится в Феофании, была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.
Как известно, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.
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