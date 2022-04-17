В День Достоинства и Свободы президент записал видеообращение к народу

11:49 21 ноября Киев, Украина

Находясь на лечении, президент Владимир Зеленский сегодня, 21 ноября, через видео обратился к народу Украины. В этом обращении, которое связано с Днем Достоинства и Свободы, Владимир Зеленский выразил уверенность в том , что решающее слово всегда будет за украинским народом.

"В определяющие времена истории главное и решающее слово всегда будет не за политиками. И слава Богу. А за украинским народом... Украинцы готовы бороться за правду и справедливость", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, подтверждением этого является и Революция Достоинства, и студенческая революция на граните, 30-летие которой отмечалось 2 октября.

По мнению Зеленского, есть большое достижение этих событий, которое невозможно отрицать. Это, отметил он, новое сознание и граждан, и власти.

"Каждый гражданин знает: фраза "От меня ничего не зависит - это миф". Вместе мы можем все. А каждая власть в Украине будет иметь, по меньшей мере, три символа, три напоминания о том, что никогда нельзя идти против воли своего народа", - подчеркнул Зеленский. Он уверен: украинцы готовы защищать свободу выбора, свободу слова и мысли, равенство, уважение, верховенство права и демократии. "А самое главное - защищать родную Украину, ее суверенитет и территориальную целостность", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, сегодня нужно помнить не только о ключевых моментах нашей истории, но и вынести и усвоить очень важные уроки.

"Для людей революция - это путь к желанным изменениям. Для политиков - путь к желанным креслам. Поэтому вместе с вами, не слушая старых политиков, мы ежедневно должны продолжать нелегкое строительство действительно новой Украины - свободной и достойной. Где на первом месте всегда будет закон, а не фамилии или былые заслуги", - заявил президент.

По его словам, в этой новой Украине через три года после знакового исторического события будет музей, "а не временная конструкция", а все положительные изменения, написанные на плакатах в Революцию Достоинства, станут реальностью.

"Где достоинство, свобода, порядочность и честность будут не временными конструкциями, а незыблемыми ценностями", - отметил Зеленский.

Также в этот день от имени Зеленского, который с коронавирусом лечится в Феофании, была установлена корзина цветов к памятному кресту на месте гибели активистов Майдана.

Как известно, 21 ноября в Украине отмечается День Достоинства и Свободы, приуроченный к годовщинам начала Оранжевой революции (2004 год) и Революции достоинства (2013 год). Он отмечался как День свободы с 2005 по 2011 год, однако в период президентства Виктора Януковича фактически был отменен. В 2014 году пятый президент Украины Петр Порошенко восстановил официальный статус праздника.