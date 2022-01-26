09:41 09 Май Киев, Украина

В Черном море прошли совместные учения пограничников США и Украины. Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, 8 мая на удалении около 100 морских миль от Одессы флагман морской охраны Григорий Куропятников в рамках учений встретил корабль Береговой охраны США Hamilton.

"Американские партнеры прибыли в Украину с дружественным визитом, в рамках которого пройдут совместные маневры в море, тренинги по обмену опытом в смотровых и штурмовых операциях, и деловая встреча представителей охранников морских границ и обеспечения безопасности судоходства двух государств", - говорится в сообщении.

В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.

Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.

Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.

Ранее сообщалось, что Россия оставила в Черном море два корабля Северного флота. Большие десантные корабли Северного флота РФ продолжают действовать в акватории Черного моря.