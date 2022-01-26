В Черном море прошли совместные учения пограничников США и Украины. Как сообщила пресс-служба Госпогранслужбы, 8 мая на удалении около 100 морских миль от Одессы флагман морской охраны Григорий Куропятников в рамках учений встретил корабль Береговой охраны США Hamilton.
В Госпогранслужбе отметили, что корабли пограничных ведомств США и Украины на переходе морем отрабатывали слаженность действий в международной тактической группе.
Действия партнеров пристально отслеживали и сопровождали своим присутствием корабли РФ.
Сейчас флагман морской охраны Госпогранслужбы Григорий Куропятников и корабль Береговой охраны США Hamilton остаются в море, продолжая совместные учения. Визит иностранного гостя в порт Одесса запланирован на 10 мая.
Ранее сообщалось, что Россия оставила в Черном море два корабля Северного флота. Большие десантные корабли Северного флота РФ продолжают действовать в акватории Черного моря.
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