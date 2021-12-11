В Черное море идут два эсминца США, "чтобы поддержать Украину"

11:58 11 Апрель Киев, Украина

Обострение обстановки на российско-украинской границе вызвало обеспокоенность в НАТО. Из военной базы в Испании вышли военные корабли для контроля ситуации. Два ракетных эсминца США Donald Cook и Roosevelt уже прошли через пролив Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на британских наблюдателей.

Сообщается, что корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis, ранее вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.

По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.

"Турция в соответствии с конвенцией Монтре уведомила РФ о планируемом проходе военных кораблей США в Черное море", - сообщили в пятницу в посольстве России в Анкаре, передает информационное агентство. "Уведомление по дипломатическим каналам было послано нам 15 дней назад о том, что американские корабли войдут в Черное море в рамках конвенции Монтре", - говорится в сообщении МИД Турции. По его данным, корабли пробудут там до 4-5 мая.

Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross и Arleigh Burke, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.

Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает более 10 десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Черное море.

Напомним, ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.