В Черное море идут два эсминца США, "чтобы поддержать Украину"

Обострение обстановки на российско-украинской границе вызвало обеспокоенность в НАТО. Из военной базы в Испании вышли военные корабли для контроля ситуации. Два ракетных эсминца США Donald Cook и Roosevelt уже прошли через пролив Гибралтар и вошли в акваторию Средиземного моря. Об этом в воскресенье, 11 апреля, сообщает Интерфакс Украина со ссылкой на британских наблюдателей.
Сообщается, что корабли, оснащенные крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью действия 1,6 тыс. км и системой противоракетной обороны Aegis, ранее вышли с военно-морской базы Рота в Испании, направляясь в Черное море.
По данным МИД Турции, корабли должны войти в Черное море 14 и 15 апреля. Они пробудут там до 4-5 мая.
Roosevelt и Donald Cook наряду с аналогичными эсминцами Ross и Arleigh Burke, размещенными на постоянной основе в Европе на испанской военной базе в Роте, вместе с наземными базами ПРО Aegis в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.
Согласно конвенции Монтре, время нахождения кораблей нечерноморских стран в акватории Черного моря ограничено 21 сутками.
Ранее сообщалось, что Россия перебрасывает более 10 десантных и артиллерийских катеров Каспийской флотилии в Черное море.
Напомним, ВМС Украины провели учения с кораблями НАТО. Это были уже вторые в этом году тренировки типа PASSEX с участием украинских ВМС и кораблей НАТО в Черноморском регионе.
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