В будущем финансирование медицины увеличится до 5% ВВП

16:44 12 декабря Киев, Украина

Пандемия коронавируса показала несостоятельность финансового обеспечения медицины по остаточному принципу. С учетом горького опыта и проанализировав все трудности борьбы с массовыми заболеваниями, Минфин Украины принял решение о наращивании денежных расходов на эту важную отрасль.

В следующем году уровень финансирования медицины достигнет 4,3% от ВВП страны, а к 2023 этот показатель постепенно поднимут до 5%. Об этом в интервью сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, финансирование медицинской сферы было главным приоритетом при составлении бюджета на 2021 год.

"Соответствующие расходы сводного бюджета вырастут на 61 миллиард по сравнению с нынешним годом. Предусмотрено повышение на 30% зарплат медиков, предоставление средств на вакцины, на лекарства и оплату медицинских услуг", - сказал Марченко.

Он отметил, что в условиях существенных бюджетных ограничений это максимально возможный реальный ресурс на отрасль.

Также по словам главы Минфина, до 2023-го уровень финансирования медицины постепенно возрастет до 5% ВВП. А следующем году этот показатель достигнет 4,3%.

Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил проект госбюджета ко второму чтению и внес его в Раду. Ожидается, что его рассмотрят на следующей неделе.

Также сообщалось, что на медицину перенаправят еще пять миллиардов. Деньги медикам на борьбу с коронавирусом дадут из COVID-фонда, сократив расходы на дорожные работы.