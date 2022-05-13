В будущем финансирование медицины увеличится до 5% ВВП

Пандемия коронавируса показала несостоятельность финансового обеспечения медицины по остаточному принципу. С учетом горького опыта и проанализировав все трудности борьбы с массовыми заболеваниями, Минфин Украины принял решение о наращивании денежных расходов на эту важную отрасль.
В следующем году уровень финансирования медицины достигнет 4,3% от ВВП страны, а к 2023 этот показатель постепенно поднимут до 5%. Об этом в интервью сообщил министр финансов Сергей Марченко.
По его словам, финансирование медицинской сферы было главным приоритетом при составлении бюджета на 2021 год.
Он отметил, что в условиях существенных бюджетных ограничений это максимально возможный реальный ресурс на отрасль.
Также по словам главы Минфина, до 2023-го уровень финансирования медицины постепенно возрастет до 5% ВВП. А следующем году этот показатель достигнет 4,3%.
Напомним, 26 ноября Кабмин одобрил проект госбюджета ко второму чтению и внес его в Раду. Ожидается, что его рассмотрят на следующей неделе.
Также сообщалось, что на медицину перенаправят еще пять миллиардов. Деньги медикам на борьбу с коронавирусом дадут из COVID-фонда, сократив расходы на дорожные работы.
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