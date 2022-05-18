В Боснию и Герцеговину направляются двое украинских миротворцев

Партнерские отношения с Европейским Союзом налагают на Украину и соответствующие обязательства. Как стало известно, вчера, 13 августа, на сайте президента был опубликован указ №358/2021, подписанный Владимиром Зеленским, о направлении двух военнослужащих в Боснию и Герцеговину для участия в операции Евросоюза Алтея.

Согласно указу, решение было принято, исходя из обязательств Украины как члена ООН и партнера ассоциации с ЕС, а также потому, что "участие Украины в операции ЕС Алтея будет способствовать укреплению ассоциированного партнерства между Украиной и ЕС, а также всестороннему сотрудничеству с Боснией и Герцеговиной, что соответствует национальным интересам Украины".

Кроме того, официальный Киев таким образом отреагировал на приглашения на участие в операции от имени Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности и вице-президента Европейской комиссии.

Указ уже вступил в силу.

Как сообщалось, в июле глава государства издал указ о направлении национального персонала (40 человек) для участия Украины в миссии ООН по стабилизации в ДР Конго.