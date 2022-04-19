В ближайшее время Украина получит тесты для определения штамма Дельта - глава Минздрава

07:49 20 июля Киев, Украина

Украина ждет тесты для выявления штамма коронавируса "Дельта" от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) уже на этой неделе.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"На этой неделе ожидаем от Всемирной организации здравоохранения поставку ПЦР-тестов, которые работают исключительно на Дельту. Это нам позволит наряду с секвенированием проводить еще дополнительное ПЦР-тестирование", - отметил министр.

Он пояснил, что тесты позволят отобрать биологический материал, исследовать его и в случае положительного результата "поставить его на другую плашку и исследовать, а не Дельта это".



С помощью этих тестов будет определяться уровень циркуляции в стране штамма Дельта.

Штамм "Дельта"

Как сообщалось, 14 июля гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреєсус заявил о росте случаев инфицирования и смертности от COVID-19 в пяти из шести регионов ВОЗ.



Отмечается, что такая ситуация обусловлена ростом распространенности в мире штамма "Дельта", который сейчас обнаружили в 111 странах.



Сейчас в Украине подтверждено четыре случая инфицирования коронавирусом штамма "Дельта".



16 июля секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин по поручению СНБО введет дополнительные меры реагирования на новые штаммы COVID-19.