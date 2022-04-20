В Белом доме назвали дату встречи Зеленского и Байдена

Рабочая встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 30 августа.
Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.
"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.
"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.
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