В Белом доме назвали дату встречи Зеленского и Байдена

20:14 21 июля Киев, Украина

Рабочая встреча Владимира Зеленского и Джозефа Байдена в Вашингтоне состоится 30 августа.

Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома.



"Президент Байден ждет с нетерпением, чтобы 30 августа приветствовать в Белом доме президента Украины Владимира Зеленского. Этот визит подтвердит непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся российской агрессии в Донбассе и Крыму, наше тесное сотрудничество по энергетической безопасности", - заявила пресс-секретарь главы американской администрации Джен Псаки.