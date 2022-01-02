В Беларуси правительство вводит информационную блокаду

Противостояние оппозиции в Беларуси продолжается. Властные структуры всячески пытаются отрезать протестующих от информационных систем, чтобы не допустить утечки информации о происходящем в стране, а также лишить оппозиционеров поддержки извне. На сегодня правительство Беларуси официально ограничило доступ к более чем 70 сайтам, в том числе к ряду СМИ. Полный их список опубликовало издание TUT.by.

"Сегодня мы писали, что в Беларуси ограничили доступ к онлайн-платформам "Голос" и Zubr.in. Однако список ресурсов, попавших в черный список 21 августа, оказался длиннее. Рассказываем, какие страницы попали в список ресурсов ограниченного доступа "на основании решения Министерства информации Республики Беларусь", - сообщило издание.

Сообщается, что при входе на перечисленные сайты появляется объявление о том, что доступ к информационному ресурсу ограничен на основании решения Мининформации, принятого в соответствии с "законом о СМИ" республики. Отмечается, что список с такими ресурсами недоступен для просмотра обычным пользователям, однако доступен для интернет-провайдеров.

Также издание подчеркнуло, что ранее уже наблюдались проблемы с доступом к некоторым из этих сайтов.

Ранее сообщалась новость Беларусии, что в отношении 46 граждан Беларуси возбуждены уголовные дела за насилие в отношении сотрудников милиции.