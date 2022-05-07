В акватории Черного моря проходят противоминные учения водолазов "Дайв 2021"

17:23 05 августа Киев, Украина

Межнациональные противоминные учения Дайв 2021, проходящие в акватории Черного моря, перешли к активной фазе. В учениях кроме ВМС Украины также принимают участие Грузия, Болгария, Азербайджан, США и Румыния.

Об этом сообщает 5 августа пресс-служба Минобороны Украины.



В учениях задействованы украинское поисково-спасательное судно "Александр Охрименко" и румынский корабль с гидрографическим комплексом "Александру Катанэану".



На румынском судне участников учений ознакомили с работой современного океанографического, метеорологического, топографического и гидрографического оборудования.



Военные отрабатывают парные водолазные спуски на глубину более 30 метров с выходом по предварительно согласованному режиму декомпрессии. Дополнительно отрабатываются элементы оказания медпомощи с использованием барокамеры, в случае выявления кессонной болезни.



Отмечается, что в дальнейшем задачи на учениях будут усложняться. Участников ждут отработки операций по подводному разминированию, подводным подрывным и техническим работам, противоминные действия.