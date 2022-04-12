В Академии наук спрогнозировали суточное снижение заболеваемости коронавирусом в Украине

Национальная академия наук сделала весьма оптимистический прогноз относительно дальнейшего роста коронавирусной инфекции в Украине.
Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.
Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.
В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.
Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.
В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.
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