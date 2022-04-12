В Академии наук спрогнозировали суточное снижение заболеваемости коронавирусом в Украине

08:17 14 июля Киев, Украина

Национальная академия наук сделала весьма оптимистический прогноз относительно дальнейшего роста коронавирусной инфекции в Украине.
 
Об этом говорится в обзоре эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

Согласно прогнозным данным ученых, в ближайшие две недели заболеваемость коронавирусом в Украине будет снижаться.

В период с 14 по 20 июля количество новых случаев COVID-19 в среднем в сутки будет составлять 464, а в период с 21 по 27 июля заболеваемость станет еще ниже - 442.
"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.