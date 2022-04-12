В Академии наук спрогнозировали суточное снижение заболеваемости коронавирусом в Украине

"Согласно прогнозным вычислениями (в которых заложено тенденцию увеличения репродуктивного числа), среднее количество новых случаев равна 468 в течение недели 14-20 июля 2021 и 442 - в течение недели 21-27 июля 2021", - говорится в сообщении.