В 2021 учителей ожидает повышение заработной платы

15:36 19 октября Киев, Украина

Пресс-служба Министерства образования и науки Украины сообщает, что в течение 2021 состоится два повышения заработной платы учителей - в январе и в июле. Такие изменения предусмотрены в проекте госбюджета на следующий год.



Ожидается, что по сравнению с сентябрем 2020 должностной оклад учителей в июле 2021 вырастет на 30%. Согласно информации, учителя разных категорий после повышения получать должностной оклад:



молодой учитель без категории и стажа работы с января будет получать до 4859 гривен, с июля — до 5265 гривен.

учитель I категории с января — до 4859 гривен, с июля — до 5265 гривен.

учитель высшей категории с января — до 6061 гривны, с июля 2021 — до 6567 гривен.



"Увеличение должностных окладов (по ЕТС) рассчитано в соответствии с проектом закона "О Государственном бюджете Украины на 2021". С учетом надбавок за выслугу лет (около 20%, для молодых учителей — 10%), престижность труда (5-30%) и других доплат (вознаграждение за добросовестный труд, средства на оздоровление и т.д.) можно вычислить фактическую заработную плату", — говорится в сообщении.



Ранее и.о. министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет выразил надежду, что вскоре между МОН и страховыми компаниями будет подписан меморандум о страховании учителей-пенсионеров, которые работают, поскольку они входят в группу риска в период пандемии нового коронавируса COVID-19. Он добавил, что также обсуждается возможность страхования детей.