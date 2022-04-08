В 2021 году в Украине появится 5G интернет

16:23 11 ноября Киев, Украина

Во время заседания Кабмина в среду, 11 ноября был утвержден план подготовки к развертыванию систем связи пятого поколения, согласно плану связь 5G в Украине появится уже в конце 2021 года.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Приняли на заседании правительства постановление, которые утверждает план действий по разворачиванию 5G в Украине. Предстоит год сложной работы в этом направлении", – написал министр.

Согласно плану правительства уже в ноябре будет создана рабочая группа из профильных организации и ведомств по вопросу внедрения 5G.



В декабре группа должна определить, какие научно-исследовательские работы должны быть проведены для развертывания мобильной связи пятого поколения, а также утвердить сумму расходов из госбюджета.



Все исследовательские работы будут закончены к июню 2021 года.



В августе рабочая группа подготовит проект постановления для утверждения Кабмином о распределении частот.



Конкурс на распределение лицензий на предоставление 5G запланирован на февраль 2021 года.



В октябре 2021 года победители конкурса получат доступ к радиочастотам.



В декабре 2021 года мобильная связь 5G станет доступна рядовым потребителям, указано в плане правительства.