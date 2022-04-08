В 2021 году в Украине появится 5G интернет

Во время заседания Кабмина в среду, 11 ноября был утвержден план подготовки к развертыванию систем связи пятого поколения, согласно плану связь 5G в Украине появится уже в конце 2021 года.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Согласно плану правительства уже в ноябре будет создана рабочая группа из профильных организации и ведомств по вопросу внедрения 5G.
В декабре группа должна определить, какие научно-исследовательские работы должны быть проведены для развертывания мобильной связи пятого поколения, а также утвердить сумму расходов из госбюджета.
Все исследовательские работы будут закончены к июню 2021 года.
В августе рабочая группа подготовит проект постановления для утверждения Кабмином о распределении частот.
Конкурс на распределение лицензий на предоставление 5G запланирован на февраль 2021 года.
В октябре 2021 года победители конкурса получат доступ к радиочастотам.
В декабре 2021 года мобильная связь 5G станет доступна рядовым потребителям, указано в плане правительства.
В декабре группа должна определить, какие научно-исследовательские работы должны быть проведены для развертывания мобильной связи пятого поколения, а также утвердить сумму расходов из госбюджета.
Все исследовательские работы будут закончены к июню 2021 года.
В августе рабочая группа подготовит проект постановления для утверждения Кабмином о распределении частот.
Конкурс на распределение лицензий на предоставление 5G запланирован на февраль 2021 года.
В октябре 2021 года победители конкурса получат доступ к радиочастотам.
В декабре 2021 года мобильная связь 5G станет доступна рядовым потребителям, указано в плане правительства.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии