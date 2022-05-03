В 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности

11:07 07 августа Киев, Украина

Грозы, град и сильный ветер по прогнозам Укргидрометцентра могут испортить сегодняшний выходной жителям 12 областей.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.



"Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.



Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:

Днепропетровской,

Харьковской,

Винницкой,

Черкасской,

Кировоградской,

Запорожской,

Донецкой,

Луганской,

Полтавской

Николаевской,

Одесской,

Херсонской.

Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.