В 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности

11:07 07 августа Киев, Украина

Грозы, град и сильный ветер по прогнозам Укргидрометцентра могут испортить сегодняшний выходной жителям 12 областей.
 
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:
  • Днепропетровской,
  • Харьковской,
  • Винницкой,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Полтавской
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Херсонской.
Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
 
Фото: В 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности 01