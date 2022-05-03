В 12 областях Украины объявлен желтый уровень опасности

Грозы, град и сильный ветер по прогнозам Укргидрометцентра могут испортить сегодняшний выходной жителям 12 областей.
Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.
"Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:
"Днем 7 августа в южных, центральных и восточных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Так, согласно данным метеорологов, погода ухудшится в областях:
- Днепропетровской,
- Харьковской,
- Винницкой,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Полтавской
- Николаевской,
- Одесской,
- Херсонской.
Также синоптики отметили, что в субботу в восточных областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
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