Ужгород: антитеррористические учения - СБУ предупредила о "неудобствах"

10:46 05 Октябрь Киев, Украина

В пятницу, 9 октября в Ужгороде пройдут плановые антитеррористические учения, в которых примут участие представители различных силовых структур
 
Об этом сообщили в  управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
"Подразделения субъектов борьбы с терроризмом будут отрабатывать мероприятия по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде", - говорится в сообщении.
Кто примет участие в тренировках?
  • Подразделения СБУ;
  • Вооруженных сил;
  • Национальной гвардии;
  • Национальной полиции;
  • Государственной пограничной и чрезвычайной служб;
  • Государственной специальной связи;
  • Службы судебной охраны;
  • Представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Как будут проходить учения?
Сообщается, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.

В СБУ Закарпатской области отметили, что на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.