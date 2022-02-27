10:46 05 Октябрь Киев, Украина

В пятницу, 9 октября в Ужгороде пройдут плановые антитеррористические учения , в которых примут участие представители различных силовых структур

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области.

"Подразделения субъектов борьбы с терроризмом будут отрабатывать мероприятия по пресечению условного террористического акта в Закарпатском апелляционном суде", - говорится в сообщении.

Кто примет участие в тренировках?

Подразделения СБУ;

Вооруженных сил;

Национальной гвардии;

Национальной полиции;

Государственной пограничной и чрезвычайной служб;

Государственной специальной связи;

Службы судебной охраны;

Представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.

Как будут проходить учения?

Сообщается, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.



В СБУ Закарпатской области отметили, что на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.



