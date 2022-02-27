В пятницу, 9 октября в Ужгороде пройдут плановые антитеррористические учения, в которых примут участие представители различных силовых структур
Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Закарпатской области.
Кто примет участие в тренировках?
- Подразделения СБУ;
- Вооруженных сил;
- Национальной гвардии;
- Национальной полиции;
- Государственной пограничной и чрезвычайной служб;
- Государственной специальной связи;
- Службы судебной охраны;
- Представители органов исполнительной власти и местного самоуправления.
Как будут проходить учения?
Сообщается, что учения будут проходить в условиях максимально приближенных к реальным, с использованием специальной техники и вооружения.
В СБУ Закарпатской области отметили, что на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.
В СБУ Закарпатской области отметили, что на отдельных территориях возможно временное ограничение передвижения людей и транспорта, а также проверка документов, удостоверяющих личность, обзор автомобилей.
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