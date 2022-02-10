Ужесточение штрафов за нарушение карантина

СМИ Великобритании сообщили о существенном росте размеров штрафов за нарушение противоэпидемиологических ограничений. Со следующей недели штрафы вырастут до 10 тысяч фунтов, что эквивалентно 13 тысячам долларов США.

Отмечается, что штрафы таких размеров грозят тем гражданам, которые, имея положительный тест на COVID-19, неоднократно нарушат двухнедельный карантин. Также их могут выписать лицам, которые проигнорируют рекомендации сотрудников программы Test and trace (Тестировать и отслеживать), созданной для контроля за распространением коронавируса.

Размер первого штрафа составит тысячу фунтов (около 1,3 тысячи долларов). С каждым нарушением он будет увеличиваться.

Кроме того власти в десять раз увеличат финансовое взыскание за нарушение запрета собираться компаниями свыше шести человек - от 100 фунтов до тысячи.

По данным газеты, правительство таким образом пытается остановить вторую волну пандемии, не вводя жесткого карантина.

Напомним, 19 сентября сообщалось, что рекордное за четыре месяца число британцев инфицировалось коронавирусом за сутки - 4422.