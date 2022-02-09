Уволен глава Минздрава Максим Степанов

18:15 18 Май Киев, Украина

Парламент поддержал представление Дениса Шмыгаля об увольнении Максима Степанова с должности министра здравоохранения Украины.

Увольнение Степанова на внеочередном заседании во вторник, 18 мая, поддержали 292 нардепа, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Максим Степанов пришел на свой пост в один из самых сложных моментов для украинской медицинской системы. И есть много вещей, за которые мы точно все можем сказать ему спасибо. Но есть и проваленые задания, которые нельзя игнорировать", - сказал глава правительства.

Шмыгаль подчеркнул, что перед новым министром будут стоять очень четкие задачи и жесткие дедлайны относительно тех вещей, которые пока не выполнены министерством.

На данный момент, основным кандидатом на должность главы Минздрава является главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль, внес документ об отставке Степанова 14 мая, объяснив депутатам, что основной причиной такого шага являются неудовлетворительные темпы вакцинации населения против коронавируса.



По его словам, Степанов не раз уверял, что ситуация с прививками будет улучшаться: «Но темпы мы все видим, что свидетельствует, соответственно, о неудовлетворительной работе в разгар пандемии Министерства здравоохранения и министра как менеджера».



Шмыгаль также напомнил о ходатайстве об отставке Степанова, собравшем более 150 подписей, которое «невозможно игнорировать».