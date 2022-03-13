Установлены причины авиакатастрофы Ан-26 

Комиссия одобрила предварительный отчет расследования авиакатастрофы под Чугуевым, результаты будут обнародованы на заседании Кабмина 28 октября.
Об этом рассказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").
Чиновник отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета - человеческий фактор сыграл свою роль.
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