Установлены причины авиакатастрофы Ан-26 

06:31 23 октября Киев, Украина

Комиссия одобрила предварительный отчет расследования авиакатастрофы под Чугуевым , результаты будут обнародованы на заседании Кабмина 28 октября.

Об этом рассказал председатель комиссии, вице-премьер-министр, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

Уруский также назвал основные причины катастрофы, которые смогла установить комиссия. "Комиссия выявила системные нарушения в организации полетов. Имеется в виду от командования Воздушных сил в бригаду, где произошла эта трагедия", - сообщил вице-премьер.

По его словам, были установлены как основные причины катастрофы, так и побочные. Так, среди ряда причин является как ошибки пилотов, так и технические неисправности самолета, а именно отказ системы ПРТ-24 (система "предельного регулирования температуры").



Чиновник отметил, что эта техническая неисправность привела к нештатной ситуации на борту, но не должна была привести к крушению самолета - человеческий фактор сыграл свою роль.