Усилились обстрелы на Донбассе. Один военный погиб

Как сообщает сегодня, 11 июля, в утренней сводке пресс-центр штаба ООС, за прошедшие сутки на Донбассе зафиксировано 17 вражеских обстрелов. В результате этих обстрелов трое военнослужащих получили ранения, один военный погиб.

В сводке отмечается, что противник применял запрещенные минскими договоренностями 120-ти и 82-х мм минометы, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы и стрелковое оружие.

Минометные обстрелы зафиксированы вблизи Причепиловки, Орехово, Троицкого и Хутора Свободного, на подступах к Новотошковску и Новолуганску. Вблизи Катериновки позиции военных обстреляли из противотанкового ракетного комплекса.

Также под обстрелы попали Водяное, пригороды Авдеевки, Невельское, Лебединское.

С начала текущих суток зафиксирован один обстрел вблизи Водяного.

Отметим, днем ранее было зафиксировано 7 обстрелов, военные не пострадали.