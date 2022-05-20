Управление образования Печерской РГА проверяют из-за закупок для школ

13:23 16 августа Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 16 августа, пресс-служба Киевской городской прокуратуры, в ходе следствия по делу о злоупотреблению властью и хищении средств, выделенных на приобретение школьной мебели, проводятся обыски в помещениях Управления образования и инновационного развития Печерской районной государственной администрации в городе Киеве, а также по месту жительства лиц, причастных к растрате средств местного бюджета.

Согласно материалам следствия, должностные лица Управления образования и инновационного развития Печерской РГА заключили договор с предприятием о поставке школьной мебели в количестве 1470 штук на общую сумму 940 800 грн. При этом установлено, что поставленная мебель не соответствует техническим требованиям проведенных публичных закупок, а ее стоимость завышена более чем в два раза.

По заключению экспертизы, сумма ущерба, нанесенного местному бюджету, составляет более 450 тыс. грн.

Как сообщалось ранее, правоохранители проводят обыски в помещениях Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, КП Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев, ГП Укргосстройэкспертиза, у генерального подрядчика, а также в подрядных организациях.