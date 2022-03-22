Укргидрометцентр: ситуацию с задымленностью в Киеве спасет только обильный дождь

14:56 23 июня Киев, Украина

Дым и пыль жителям и гостям столицы придется наблюдать еще не менее двух суток, пока не спадет жара и не выпадет необходимое количество осадков.





21-22 июня метеорологические станции южных, центральных и северных областей Украины (в том числе и в



Причиной возникновения такого явления являются пыльные бури, которые наблюдаются далеко за пределами Украины: на территории республики Калмыкии РФ. В условиях сухой и жаркой погоды и сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины. Об этом сообщает Укргидрометцентр 21-22 июня метеорологические станции южных, центральных и северных областей Украины (в том числе и в Киевской области) зафиксировали метеорологическое явление как мгла - ухудшение видимости до 1,5 - 5 км, вызванное пылью.Причиной возникновения такого явления являются пыльные бури, которые наблюдаются далеко за пределами Украины: на территории республики Калмыкии РФ. В условиях сухой и жаркой погоды и сильного ветра пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.



Такие процессы могут продержаться в ближайшие 2 суток, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России так и в Украине. В ближайшие трое суток жаркая погода с температурой +30 ... 36 °С сохранится в Украине, кратковременные дожди улучшат качество воздуха.