Украину пытаются втянуть в лживую кампанию по дискредитации вакцин - Степанов

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Российская Федерация распространяет фейковые сообщения о вакцинах, с целью их дискредитации и продвижения собственного препарата Спутник V.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Это исследование лишь подтверждает то, украинцев пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".
Степанов уверен, что через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру РФ пытается протолкнуть собственный "Спутник".
Он добавил, что те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России.
Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".
Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".
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