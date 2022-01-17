Украину пытаются втянуть в лживую кампанию по дискредитации вакцин - Степанов

18:42 04 Май Киев, Украина

Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что Российская Федерация распространяет фейковые сообщения о вакцинах , с целью их дискредитации и продвижения собственного препарата Спутник V.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Обновленный отчет Европейской службы внешних связей (European External Action Service, EEAS) не стал неожиданностью. В нем говорится о том, что с появлением новых разнообразных вакцин набирает обороты кампания по их искусственной дискредитации. С начала 2021 к базе данных EUvsDisinfo добавили более 100 (!) примеров прокремлевских дезинформационных заявлений о вакцинации" - написал Степанов.

Это исследование лишь подтверждает то, украинцев пытаются втянуть в "грязную лживую кампанию по дискредитации вакцин".

"Вспомните волну грязи, которой поливали AstraZeneca - связь между вакциной и тромбами не подтвердили, но весь мир поставили на уши. Главный автор фейков - Россия, которой не привыкать к массовому зомбированию населения", - заявил он.

Степанов уверен, что через навязывание ложной информации о других вакцинах всему миру РФ пытается протолкнуть собственный "Спутник".

"Моя позиция принципиальная и неизменная: "Спутника" в Украине не будет",- заявил министр.

Он добавил, что те, кто навязывают людям страхи относительно других вакцин и называют их "дерьмом" – сознательно или по глупости подыгрывают России.



Он призвал украинцев не верить фейкам, "соблюдать не только личную, но и информационную гигиену".