Украину и Германию объединяют память, примирение и общее европейское будущее

Прошло 76 лет со дня окончания Второй мировой войны и отношения между Украиной и Германией изменились. Как сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсети Twitter, они с главой МИД Германии Хайко Маасом 8 мая обменялись письмами по случаю Дня памяти и примирения.
Также руководитель украинского дипломатического ведомства обнародовал фотокопии писем.
Он также выразил благодарность в том числе народу Украины, пострадавшему от национал-социализма в годы Второй мировой войны, за протянутую руку примирения.
Кулеба поблагодарил Мааса за поддержку Украины и его личные усилия для прекращения войны, которую Россия развязала против Украины, а также за поддержку евроатлантических реформ.
Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что визит государственного секретаря США Энтони Блинкена в Киев приведет к определенной деэскалации ситуации на границе Украины с Российской Федерацией, но не сможет полностью устранить российскую угрозу.
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