Украинского журналиста избили в Минске

Журналиста информационного агентства Associated Press, украинца Мстислава Чернова избили белорусские силовики во время разгона протестных демонстраций в Минске в ночь на 10 августа.
Об этом на своей странице в Facebook написал председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко.
Журналист Мстислав Чернов заявил о том, что его задержали и избили силовики во время разгона демонстрантов в Минске.
По неподтверждённым данным предоставленным независимой Белорусской ассоциацией журналистов, не менее 15 сотрудников СМИ были задержаны правоохранителями в воскресенье, в день президентских выборов в Беларуси. Задержание состоялось в Минске, Витебске, Могилеве и Гродно.
В комментарии для НСЖУ коллеги Мстислава Чернова с АР говорят - "последняя информация, что он в норме". Но правоохранители ночью били его "по рукам и ногам". Британское издание "Independent" сообщает, что "незадолго до полуночи фотографа AP Мстислава Чернова осматривали в больнице по подозрению на сотрясение мозга после избиения ОМОНом в фургоне милиции".
По последней информации из Минска от агентства АР -"Хорошие новости. Мстислав находится вне больницы и не имеет сломанных костей или других серьезных травм. Он не находится под стражей полиции".
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