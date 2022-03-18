Украинским медикам опять обещают повысить минимальные зарплаты

Накануне Дня медицинского работника президент Владимир Зеленский завизировал указ, которым гарантировал увеличение оплаты труда всем медикам Украины. Знаменательно, что документ был подписан во время поздравления президентом медицинских работников с их профессиональным праздником.
"Мы должны находить новые механизмы и новые ресурсы, пока размер зарплаты медиков не станет справедливым. И одним из шагов для достижения этой цели станет подписан мной сегодня, сейчас, указ, я считаю, важный указ президента Украины", - сказал Зеленский.
Он объяснил, что указ устанавливает ориентир минимального уровня оплаты труда: не менее 13,5 тысяч грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 тысяч грн для врачей.
Зеленский добавил, что его команда "сделает все, чтобы увеличение зарплат было не только на бумаге".
Также президент заявил, что в этом году запустят проект, предусматривающий строительство больниц нового формата.
По его словам, данный проект будет реализован в каждой области.
Также он сообщил, что продолжается строительство больниц в рамках программы Большое строительство.
По данным Национальной службы здоровья, в среднем врачи государственных медучреждений зарабатывают менее 10 тысяч гривен. При этом руководители медучреждений получают в среднем 23,5 тысяч грн, средний медперсонал - 7,5 тысяч грн, а младший - 6,1 тысяч грн.
Напомним, экс-глава Минздрава Максим Степанов заявлял, что в бюджет на 2021 год не включили повышения зарплат медикам.
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