Украинским автомобилистам придется выучить новые автомобильные знаки. Фото

"Изменения вступают в силу в соответствии с приказом ГП УкрНДНЦ от 26.05.2021 № 191 с 01 ноября 2021 Национальный нормативный документ ДСТУ 4100: 2021 "Безопасность дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические условия. Правила применения", который разработан на замену ДСТУ 4100: 2014", - сказано в сообщении.