14:59 09 ноября Киев, Украина

Сегодня 23-я годовщина празднования Дня украинского языка и письменности, Владимир Зеленский поздравил граждан и призвал помочь тем, кто еще не овладел родным языком и не почувствовал его красоты.

Соответствующее обращение к украинцам президент опубликовал на своей странице в Facebook.

"Я родился в Кривом Роге, в русскоязычной семье. Пошел в школу за шесть лет до обретения Украиной независимости. Я всегда с теплотой вспоминаю школьные и университетские годы, которые подарили мне любимую жену, верных друзей, дали знания и умения. И была только одна вещь, которую со временем я осознал и о которой сожалел, - в эти годы у меня не было возможности хорошо изучать родной украинский язык. Изучать так, чтобы не только понимать, но и общаться на нем. Свободно и правильно. Не указывая на одного бывшего премьер-министра", - написал президент.

Вероятно, намекая на Николая Азарова, который часто становился объектом для шуток и мемов из-за несовершенного владения украинским языком.

В то же время Зеленский отметил, что овладевать украинским языком во взрослом возрасте - это невероятные эмоции.

"Это как впервые в жизни покорить горную вершину и затаить дыхание от красоты вокруг. Будто впервые увидеть лучшие мировые полотна, услышать лучшую музыку, посетить легендарные места нашей планеты. И я по-хорошему завидую всем, у кого эти ощущения впереди", - объяснил он.

Президент подчеркнул, что есть немало наших граждан, которые с детства слышали материнские колыбельные на другом языке. Которые говорили свои первые слова, учились, признавались в любви на другом языке. Которые в быту общаются на русском, венгерском, крымскотатарском, румынском, армянском, болгарском и многих других языках.

"Значит ли это, что они не любят или не уважают украинский? Нет. Значит ли это, что они не патриоты Украины? Нет. И, в отличие от политических трибун и студий ток-шоу, в окопах на передовой, среди наших героев, которые с 2014 года защищают Украину, языкового разделения не возникает. Так же как и среди наших врачей, которые сегодня мужественно противодействуют коронавирусу, спасая жизни людей. Все мы одинаково кладем руку на сердце, когда звучит "Ще не вмерла ...". А когда слышим "Ты признайся мне ...", непременно подхватываем: "Откуда у тебя эти чары ..." Все мы восхищаемся силой строк Тараса Шевченко, Ивана Франко, Леси Украинки, Василия Стуса, Василия Симоненко, Лины Костенко и многих других гигантов украинского слова. Есть немало граждан, которые по многим причинам не могли и пока не овладели украинским языком. Но буллинг, агрессия, принуждение - точно не будут способствовать его изучению", - заявил Зеленский.

Глава государства также призвал граждан, в День украинской письменности и языка, сделать полезную вещь.