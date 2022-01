Украинский самолет Ан-178 — настоящий авиационный вездеход

Что касается непосредственно тендера для Перу, то существенных дополнительных технических требований к этому самолету с перуанской стороны не было, поскольку самолет уже предназначен для эксплуатации в горных районах на высоко расположенных аэродромах. Правда, сумму контракта я вам назвать не могу - это коммерческая тайна. В общем, в зависимости от комплектации, стоимость одного Ан-178 составляет USD 60-70 млн.

- В ваших официальных сообщениях говорилось об ужесточенных требованиях к сервисному обслуживанию этих самолетов? Что имелось в виду?



- В контракт входит пакет сервисного обслуживания и сопровождения на несколько лет. Ужесточенные требования касаются нормативных сроков обслуживания. В частности, соблюдение времени выполнения ремонтных работ.



- Идете по плану?



- Сейчас вы видите, самолет, как летательный аппарат, уже готов. Дальше - так называемая внестапельная сборка, то есть, дооснащение системами, проводкой, трубопроводами, электронными блоками... Потом самолет передается на испытания.



Отдельно хочу отметить, что это наш первый самолет, собранный без единой российской детали. Нас обвиняют, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом российской военной агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Какое-то время ушло на поиск новых поставщиков, импортозамещение.



Именно на этом типе самолета около 2/3 оборудования - производства корпораций Соединенных Штатов Америки, еще треть - отечественного. Причем проектную работу по замещению российских комплектующих мы провели за свой счет. На самом деле, широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-11 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-16 годах мы просто продолжили эту работу.



- Импортозамещение не увеличило ли расходы на изготовление самолета?





- Западные аналоги оказались дешевле российского оборудования.

Как быстро удалось договориться с американцами?



- Пагубная государственная политика прошлых десятилетий, которая завершилась войной России против нашего государства, и международной репутации «Антонова» принесла не менее пагубные последствия. Обидно было слышать еще в 2015 году от иностранцев «Ukraine is the same Russia» (Украина - то же, что Россия. - Ред.) и «Antonov is a Russian company» (Антонов - российская компания. - Ред.). В целом процесс таяния этой «льда» занял около двух лет. И эта активная международная просветительская работа «Антонова» продолжается.



– Значок на вашем лацкане (в виде флажков США и Украины. – Ред.) с этим как-то связан?



- Непосредственно. Я благодарен американским коллегам, которые откликнулись на нашу просьбу, и сегодня ускоренными темпами выполняют работы по поставке всего спектра оборудования для Ан-178 и не только. С другой стороны, это символизирует открытость и взаимной ответственности «Антонов» перед коллегами из США и стран-партнеров по соблюдению международных правил экспортного контроля.



- Какой самый трудный этап остается?





- Самый трудный этап - это летные испытания, которые мы будем проводить на самолете-прототипе. Сегодня все построено на цифровых технологиях и программном обеспечении, так что критическим становится избежать ошибок на этапе проектирования и формулирования требований именно к этому оборудованию. Все это можно окончательно проверить и выявить только в ходе летных испытаний.

Сейчас началась активная фаза сертификации. Самолет будет сертифицирован сначала в Государственной авиационной службе Украины. При этом нормативы летной годности самолета будут приняты по стандартам Федеральной Авиационной Администрации США (FAA). Представители FAA уже посетили «Антонов» в начале этого года.



- Если самолет сертифицируют в FAA, то он будет признаваться в других странах?



- Абсолютно верно. Это система работает по всему миру.



- Сколько это в потребует времени?



– Процесс не быстрый. Есть такая поговорка, что самолет имеет право взлететь только тогда, когда вес бумаг, которые его описывают, сравнится с его взлетным весом. В случае Ан-178 - это около 50 тонн (смеется). На самом деле, это терабайты электронных документов. Но мы справимся с первичной сертификацией до момента передачи самолета заказчику.



- Раньше АНы сертифицировались в России?



- Да. Формально это был орган сертификации стран СНГ - Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Сейчас в России эти функции по сути взяло на себя Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация). И, конечно, эта структура действует исключительно в интересах Российской Федерации. Она "не вполне прозрачным образом» отобрала у нас контроль продления летной годности и технического ресурса самолетов «Ан» на территории РФ и пытается перехватить это и во всех других странах мира. Это представляет большую техническую опасность и угрозу жизни людей.



- Чувствуете ли кадровую проблему, о которой так много говорят в последнее время? Хватает ли инженеров, квалифицированных рабочих?



- К счастью, у нас сохранилось проектно-конструкторское кадровое ядро, благодаря которому поддерживается высокая техническая культура и производственная школа. Наш бренд и технологические мощности привлекают квалифицированный персонал. И предприятие, по сути, является школой кадров для всей авиационной отрасли Украины. Это ведь не просто так из российских, и не только, медийных ресурсов льется много грязи на нас и нашу работу... Они каждый раз пытаются скомпрометировать ГП «Антонов» в глазах потенциальных заказчиков. - Не мешают ли вам в работе внутренние политические коллизии, которых немало вокруг ГП?



- Это сложный этап трансформации органов управления, но коллектив работает самоотверженно, несмотря ни на финансовые трудности, ни на политическую возню вокруг. Поскольку наше предприятие занимает огромную территорию в пределах Киева, на нее всегда находятся желающие. Мы вынуждены бороться с такими посягательствами регулярно, с конца 1980-х годов. К сожалению, вместо того, чтобы сосредоточиться на коммерчески выгодном, инновационном производстве, коллективу приходится тратить свой ресурс на всякую «политику». Жаль, что приходится бороться не только на внешнем поле, но и на внутреиполитическом.



- Поможет ли вам в этом трансформация «Укроборонпрома», согласно которой планируется вхождение вашего предприятия в авиакосмический концерн? Как вы оцениваете перспективы такого решения?



- За ним очень тщательно следят наши профессиональные союзы, а также зарубежные коллеги. Процесс только начался, идут общественно-политические дискуссии, поэтому делать какие-либо заявления сейчас преждевременно.





- А вы лично к какому мнению склоняетесь? Это будет хорошо или нет? Я убежден лишь в том, что мы в любом случае должны сохранить коллектив, технологическую базу и, главное, - репутацию предприятия. Вы не представляете, как больно бьют по нашим экспортным возможностям всевозможные политические изменения и пертурбации вокруг ГП «Антонов», которое, напомню, производит продукцию двойного назначения. Каждый раз у наших партнеров возникают сомнения относительно производственных и технологических возможностей, или же экспортного контроля. И конкуренты не дремлют.



«Антонов» сегодня является ценностной категорией и, без преувеличения, рекламной вывеской нашей страны в мире, повышает статус каждого ученого и инженера родом из Украины! И любое, даже самое маленькое пятно на этой вывеске, нужно очень тщательно изучать. Было бы крайне глупо допустить, чтобы мы потеряли репутацию страны, которая родила самолет с украинским названием «Мрія».



Украина должна и дальше развиваться в мире как государство, обеспечивающее стратегические авиационные перевозки, мы должны оставаться государством высокоразвитым - интеллектуально и технологически.



- А это правда, что вы вполне можете производить сотни самолетов уже в ближайшее время?

За несколько лет это реально. Просто 30 лет у нас не было таких запросов. Относительно Ан-178 спрос существует примерно на этом уровне. И если бы на взлетной полосе стояло уже два десятка самолетов, готовых к взлету, на них клиенты уже нашлись бы. Мы постоянно ищем заказчиков и потенциальных потребителей в разных частях света. Особые надежды возлагаем на южные страны. Но покупка авиационной техники в мире очень политизирована. Исторический опыт учит, что самолеты «продают» не авиапроизводители, а президенты. Крайне важный фактор на внешнем рынке то, эксплуатируется ли самолет в собственном государстве? Это первое, о чем спрашивают потенциальные заказчики. У нас есть положительный ответ. Сейчас прорабатываются проекты контрактов по поставкам около 30 самолетов Ан-178 для нужд Министерства обороны Украины и Министерства внутренних дел Украины взамен наших легендарных ветеранов Ан-26, Ан-12, Ан-72. С ними уже существуют проблемы по поддержке эксплуатации именно из-за невозможности поставки российского оборудования. Оно на этих самолетах составляет до 90% - от движущего винта или тормозного колеса до малейшего прибора в кабине летчиков.



Сейчас мы обновляем модельный ряд и «переосваиваем» рынки, которые занимали ранее. И которые едва не потеряли из-за политических сдвигов в мире, которые влияют на источники поставок комплектующих. Весь мир знает «Антонов» как производителя надежной авиационной техники, но нужно восстановить доверие к стране и к компании. А самолеты «Антонова» всегда были и есть прекрасны.