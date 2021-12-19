Украинские моряки, брошенные посредником, вернулись на родину

Утром 12 августа 2020 года в Украину вернулись моряки, отправленные посредником в Турцию для работы на иностранных судах. Ни один из двадцати человек не был трудоустроен. Люди остались без средств к существованию в одной из турецких гостиниц. Шесть из них не имели возможности вернуться в Украину.

Сегодня все они благополучно вернулись домой. Об этом сообщили в Профсоюзе работников морского транспорта в Украине.

Средства для оплаты гостиницы, где проживали моряки, выделила Международная организация транспортников (ITF) по запросу Профсоюза работников морского транспорта Украины. Также часть средств на оплату текущих расходов собрал и перечислил проект EdMarine Seaman-Knowledge.

Напомним, в начале июля 20 украинских моряков были направлены учредителем компании "Харатян Крю Менеджмент" Артуром Харатяном в Карасу для работы на судах ARIF CAPTAIN (IMO 7721897, флаг Турции) и RACHEL BORCHARD (IMO 9212010, флаг Маршалловы острова) и брошены там без обещанного трудоустройства.

Моряки пребывали в отеле, где образовался значительный долг за питание и проживание. Владелец гостиницы забрал у украинцев паспорта. Затем моряков переселили в более бюджетную гостиницу, по которой также образовался долг.

Посредник перестал выходить на связь с экипажем и, по информации Профсоюза, его местонахождение до сих пор является неизвестным.

В начале августа 13 моряков смогли вернуться домой за собственные средства. Еще один моряк также добрался домой самостоятельно, а оставшиеся шесть моряков продолжали находиться в Турции, так как средств на оплату долгов и трансфера у них не было, а паспорта находились в залоге в отеле", - говорится в сообщении.

В Профсоюзе отметили, что вклад в решение вопроса внес и консул Генерального консульства Украины в Стамбуле Александр Димчев, который вступил в переговоры с хозяином отеля, что позволило существенно снизить размер долга.

Теперь моряки намерены присоединиться ко всем потерпевшим, которых собралось уже более 60 человек и обратиться в соответствующие органы.