Украинские компании подали исков к РФ на более чем 4,5 млрд долл

17:37 03 Май Киев, Украина

Исковые претензии украинских предприятий, потерявших собственность и доход из-за агрессии РФ на Донбассе и в оккупированном Крыму исчисляются более 4,5 млрд долларов.

Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин

"Наши исковые претензии исчисляются более 4,5 млрд долл. И мы активно поощряем наши предприятия, которые потеряли свою собственность, потеряли прибыль, обращаться в арбитражи и отсуживать, отсуживать и еще раз отсуживать у российской стороны все, что они потеряли", — сказал Енин.

По его словам, процессы только начались, но уже есть первые положительные результаты.

"Если говорить о коммерческих арбитражах, у нас их более 12. А по трем из них как минимум есть уже первые положительные решения. Это совокупно где-то примерно 250 млн долл", — отметил заместитель министра.

Енин подчеркнул, что главные иски еще впереди: "Тот же "Нафтогаз" успешно прошел юрисдикционную фазу".



При этом он отметил, что При этом он отметил, что Россия пытается обжаловать решение коммерческих арбитражей.

"Но это не останавливает решения, вступившие в законную силу. Поэтому начисляется пеня, а все это ложится на плечи простого российского налогоплательщика, который в какой-то момент скажет: а куда идут наши деньги?.. И сколько бы российская сторона не оттягивала наступления последствий, это все более и более удорожает цену", - считает замминистра.

По его словам, рано или поздно решение по этим и другим международным искам обременит ситуацию для Российской Федерации, "которая окажется в абсолютной изоляции,.. вынуждена будет оплачивать многомиллиардные счета по проигранным искам".