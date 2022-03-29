Украинские ИФА тесты - уникальная разработка наших ученых

Разработанные украинскими учеными тест-системы ИФА на антиген коронавируса SARS-CoV-2, уникальны, сообщил заведующий отделом организации лабораторной работы ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Тарас Остапчук.

Главным преимуществом, по словам Тараса Остапчука, отечественных тест-систем на антиген методом ИФА является его высокая клиническая информативность.

"Преимущество в том, что чтобы выявлять и антитела, и антигены - нужен один образец. Чтобы вы понимали себе, как это происходит: есть тест-система, которая в себя включает определенный показатель, который исследуется. И если в одну тест-систему внесены два показателя - антигены и антитела, а еще если в будущем антитела будут разбиты по иммуноглобулинах, то это даст возможность внести один образец, а на выходе получить разбивку по иммуноглобулинам и определение антигена", - рассказал он.