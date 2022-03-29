Украинские ИФА тесты - уникальная разработка наших ученых
12:46 03 ноября Киев, Украина
Закончены испытания отечественных ИФА тест-систем на антиген коронавируса SARS
-CoV-2, тесты прошли сертификацию и уже внедряются в Украине для использования.
“Мы закончили испытания украинских тест-систем на определение методом ИФА антигена коронавируса SARS-CoV-2 и уже вводим их в Украину”,
— сообщил министр здравоохранения Максим Степанов
.
Разработанные украинскими учеными тест-системы ИФА на антиген коронавируса SARS-CoV-2, уникальны, сообщил заведующий отделом организации лабораторной работы ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины" Тарас Остапчук.
"Украинские тест-системы - проводят исследования образцов на антиген, но методом ИФА. На рынке есть много скрининговых тестов, не методом ИФА, а считывающим методом - ридеры - изменение цвета, а методом ИФА - это уникальная разработка ученых нашей страны", - отметил эксперт.
Главным преимуществом, по словам Тараса Остапчука, отечественных тест-систем на антиген методом ИФА является его высокая клиническая информативность.
"Преимущество в том, что чтобы выявлять и антитела, и антигены - нужен один образец. Чтобы вы понимали себе, как это происходит: есть тест-система, которая в себя включает определенный показатель, который исследуется. И если в одну тест-систему внесены два показателя - антигены и антитела, а еще если в будущем антитела будут разбиты по иммуноглобулинах, то это даст возможность внести один образец, а на выходе получить разбивку по иммуноглобулинам и определение антигена", - рассказал он.
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