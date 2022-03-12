Украинские дороги стоят 150 млрд грн в год

Ремонт украинских дорог – одна из задач, которое нынешнее правительство старается решить максимально эффективно. Однако состояние дорожного покрытия в Украине такого плохого качества, что эксперты посчитали – для полноценного ремонта из бюджета необходимо выделять по 150 млрд гривен ежегодно.
Так, многие экономисты считают, что 80 миллиардов гривен в год является минимальной суммой для ремонта дорог. Кроме того, ее хватит только на содержание дорог местного значения.
Однако, для того, чтобы провести капремонт всех дорог, необходимо в год выделять 240 миллиардов гривен.
В Министерстве финансов сообщают, что за три года на строительство и содержание дорог направят 240 миллиардов 600 миллионов гривен. Там отмечают, что по расчетам Укравтодора этих средств хватит, чтобы построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч километров дорог государственного значения и 119 тысяч — трасс местного значения.
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