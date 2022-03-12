Украинские дороги стоят 150 млрд грн в год

Ремонт украинских дорог – одна из задач, которое нынешнее правительство старается решить максимально эффективно. Однако состояние дорожного покрытия в Украине такого плохого качества, что эксперты посчитали – для полноценного ремонта из бюджета необходимо выделять по 150 млрд гривен ежегодно.

«В Минфине на ремонт дорог ранее обещали выделять по 150 миллиардов гривен ежегодно. В итоге вместо этого теперь выделят 240 миллиардов гривен на три года. То есть сумма на ремонт дорог сократилась практически в два раза. То есть, по сути, это теперь только по 80 миллиардов в год. При этом в начале 2000-х годов специалисты Всемирного банка и ЕБРР, подсчитали сколько нужно на содержание украинских дорог. Тогда называлась цифра 3 миллиарда долларов. Однако, остается вопрос капитального строительства дорог. Ведь денег на строительство дорог не предусмотрено»,- говорят эксперты.

Так, многие экономисты считают, что 80 миллиардов гривен в год является минимальной суммой для ремонта дорог. Кроме того, ее хватит только на содержание дорог местного значения.

Однако, для того, чтобы провести капремонт всех дорог, необходимо в год выделять 240 миллиардов гривен.

В Министерстве финансов сообщают, что за три года на строительство и содержание дорог направят 240 миллиардов 600 миллионов гривен. Там отмечают, что по расчетам Укравтодора этих средств хватит, чтобы построить, реконструировать и отремонтировать около 43 тысяч километров дорог государственного значения и 119 тысяч — трасс местного значения.