Украинская делегация в ТКГ разработала собственные пункты "Плана действий по Донбассу" и ожидает дополнений от ОБСЕ

13:37 05 ноября Киев, Украина

Как и обещал Леонид Кравчук, украинская делегация в ТКГ разработала и представила на обозрение собственный план действий в отношении конфликта на Донбассе. План состоит из пяти основных пунктов.



Об этом на странице в сети Facebook сообщает



Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":



- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;

- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;

- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ

- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);

- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ). Об этом на странице в сети Facebook сообщает украинская делегация - вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ; - увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).

"Это предложение украинской делегации в настоящее время представлено посредникам (ОБСЕ) и российской делегации. Реальная реализация комплекса этих мероприятий, нуждается в одобрении Президентом и парламентом Украины. 10 ноября - следующее заседание ТКГ.

К этому времени, ОБСЕ сформирует собственную позицию и, возможно, внесет свои предложения к дальнейшему рассмотрению "Плана действий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном, Нормандском формате на высшем уровне, начиная с 2014 года. Необходимость создания "Плана" возникла как совместное решение трех Сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп, после демарша российской стороны в сентябре этого года.