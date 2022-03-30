Украинская делегация в ТКГ разработала собственные пункты "Плана действий по Донбассу" и ожидает дополнений от ОБСЕ

Как и обещал Леонид Кравчук, украинская делегация в ТКГ разработала и представила на обозрение собственный план действий в отношении конфликта на Донбассе. План состоит из пяти основных пунктов.
Об этом на странице в сети Facebook сообщает украинская делегация.
Пять главных пунктов "Плана действий по Донбассу":
- вывод иностранных войск, незаконных вооруженных формирований и наемников с территории Украины в начале 2021;
- отмена властями Российской Федерации ряда решений и документов, которые являются прямым вмешательством в жизнь ОРДЛО, например, об упрощенном порядке предоставления жителям этих территорий российского гражданства;
- восстановление контроля над соответствующим участком российско-украинской государственной границы с помощью СММ ОБСЕ;
- увеличение численности миссии СММ ОБСЕ в четыре раза (на 1500 человек);
- только при выполнении этих условий - подготовка и проведение на территории ОРДЛО выборов (с помощью ОБСЕ).
Отмечается, что этот план является дальнейшим развитием путей выполнения договоренностей, достигнутых в рамочном, Нормандском формате на высшем уровне, начиная с 2014 года. Необходимость создания "Плана" возникла как совместное решение трех Сторон, для, в частности, разблокирования работы профильных подгрупп, после демарша российской стороны в сентябре этого года.
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