Украинец завоевал медаль на чемпионате Европы по плаванью среди юниоров

Чемпионат Европы по плаванью среди юниоров не прошел мимо украинцев. Владимир Лисовец привез в родную страну золотую медаль чемпиона. Эту информацию официально опубликовала Федерация плаванья Украины.

На дистанции 100 м брассом с результатом 1: 00,28 мин именно подопечный тренера Александра Фомина оказался победителем.

За вторую серебряную медаль для нашей сборной борется одессит Вадим Науменко на дистанции 200 м комплексным плавание с результатом 2: 00,65.

И по завершению третьего дня соревнований "желто-голубая" команда заняла 3-е место с рекордом Украины в эстафетном плавании 4 × 100 комбинированная смешанная с результатом 3: 54,03 мин в финальном составе.