Украинец впервые получил звание чемпиона Bellator

Спортивная организация Bellator ММА – американская компания, проводящая бои по смешанным единоборствам. Различные уровни боев и сотни бойцов по всему миру выступают под баннером организации. Украина в этом году впервые смогла получить чемпионское место благодаря Ярославу Амосову.

Чемпионский бой в полусреднем весе прошел в городе Анкасвилле, штат Коннектикут, в рамках турнира Bellator 260. В рамках боя украинец Ярослав Амосов (26-0) победил Дугласа Лиму из Бразилии (32-9).

Украинец выиграл 5-раундовый бой единогласным решением судей (50-45, 49-46, 49-46) и завоевал пояс Bellator в полусреднем весе. Амосов выглядел в октагоне лучше соперника, часто делая тейкдауны и удерживая оппонента в партере.

26-заслуженная победа Ярослава, и впервые в истории Украины получила чемпиона Bellator!