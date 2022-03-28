Украинец Усик против британца Чисоры: новости бокса

Первый в 2020 году бой для украинского боксера Александра Усика оказался победным. В супертяжелом весе Александр вышел против британца Дерека Чисору и выиграл бой.

Украинец оказался на 17 кг легче соперника. Накануне во время взвешивания он показал 98,4 кг, в то время как Чисора зафиксировал 115,6 кг.

В конце седьмой трехминутки Усик достиг первого заметного успеха, вложив в соперника серию акцентированных ударов и заставив его отступать к канатам.

Чисора активно начал бой и немедленно пошел в наступление. Британцу даже удалось поразить Усика мощным ударом правой. Во втором раунде Усик стал намного больше маневрировать и пытался истощить соперника, который сделал очевидную ставку на нокаут.

В третьем раунде Усику все чаще удавалось проваливать Чисору, который выбрасывал прямолинейные удары, легко читались. Ситуация в ринге не изменилась и в следующей трехминутке. Усик даже оказался на полу, когда зацепился за ногу британца.

В пятом раунде Усик заметно увеличил темп, почувствовав, что Чисора начинает уставать и более пассивно атакует.

Между тем, украинский боксер наносил мало ударов и попытался исправить положение в шестом раунде. Однако, Чисора пробивал с плеча и не подпускал Усика на опасную дистанцию.

В конце седьмой трехминутки Усик достиг первого заметного успеха, вложив в соперника серию акцентированных ударов и заставив его отступать к канатам. В восьмом раунде украинец окончательно перехватил инициативу и начал действовать «первым номером», приобретая важные очки в записках судей.

В девятом раунде Чисора из последних сил попытался снова пойти на штурм, однако большинство его ударов цели не достигали. Первый «чемпионский» раунд отличился определенным возрождением британца, у которого открылось «второе дыхание». Усик пропустил опасный удар в голову. Чисора в 11-м раунде снова занял центр ринга и заставил Усика отступать. Украинец отвечал контратаками.

В заключительном раунде Усик придерживался безопасной дистанции и не подпускал к себе соперника. Чисора до последнего шел вперед и пытался «достать» Усика. Однако поединок продолжился все 12 раундов.

По их итогам победу по очкам одержал Александр Усик - 117: 112, 115: 113, 115: 113.