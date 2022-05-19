Украине удалось уменьшить ежемесячный объем “скруток” по НДС на миллиард

Как сообщил в своем интервью глава Государственной фискальной службы (ГФС) Вадим Мельник, усилиями Службы удалось снизить ежемесячные потери бюджетных средств Украины за счет так называемых “скруток” по НДС более чем на миллиард гривен.

Он отметил, что "скрутки" являются одной из основных угроз для системы госфинансов и экономической безопасности страны.

Для справки: Налоговые "скрутки" - это уменьшение налогового обязательства по уплате НДС, начисленного по продаже бизнесом одного товара, благодаря налоговому кредиту, полученному при покупке другого. По сути это занижение суммы НДС, идущей в бюджет государства.

По словам Мельника, залогом повышения эффективности борьбы с налоговыми “скрутками” и теневым рынком подакцизной продукции является усиление координации правоохранительных и налоговых ведомств.

"Если говорить непосредственно о снижении объемов “скруток”, то по сравнению с 2020 годом удалось минимизировать данные суммы на 1 млрд грн ежемесячно - по итогам первого полугодия 2021 года”, - отметил глава ГФС.

Также он сообщил другие результаты работы фискальной службы за семь месяцев: изъято из незаконного оборота подакцизной продукции на 2,5 млрд грн и прекращена деятельность 100 незаконных производств.

"Для более эффективной работы в этой части необходимо усиление взаимодействия правоохранительных и налоговых служб, поскольку далеко не все пребывает в сфере компетенции ГФС. С инициативой межведомственного совещания мы обратились к нашим коллегам из Нацполиции, налоговой, пограничной и таможенной служб, профильных министерств. Уверен, что при должном уровне взаимодействия свести к минимуму объемы теневых рынков подакцизной продукции вполне реально”, - отметил Мельник.

Отметим, за семь месяцев 2021 года объем возмещенных в бюджет средств фискальной службой вырос почти вдвое.