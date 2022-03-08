Украине нужно добиться прогресса во многих сферах перед встречей Зеленского и Байдена — Блинкен

09:01 09 Июнь Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки ожидают увидеть прогресс реформ в Украине перед тем, как главы Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден проведут встречу.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях комитета по ассигнованиям Сената, отвечая на вопрос сенатора Криса Мерфи, о том, что хотела бы увидеть американская администрация от Украины перед встречей Зеленского с президентом США Джо Байденом.

"Существует целый перечень сфер, в которых для Украины важно добиться прогресса. В частности, в том, чтобы иметь независимую судебную систему - функциональную и тщательно выбираемую и имеющую независимый надзор. Корпоративное управление, прежде всего на государственных предприятиях, которое будет транспарентным. А также настоящую имплементацию, в частности, антикоррупционных законов", - ответил Блинкен.

Он также подчеркнул, что "агрессия со стороны коррупционных сил" внутри Украины является таким же актуальным вызовом для Киева, как и внешняя агрессия со стороны России, поскольку мешает развитию демократии.



Глава Госдепа отметил, что даже если в Украине принимается хорошее законодательство для борьбы с коррупцией, этого недостаточно, поскольку оно должно еще воплощаться на практике.