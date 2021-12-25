Украине необходима современная лаборатория для разработки вакцин и лекарств - Зеленский

15:09 19 Апрель Киев, Украина

Глава Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором правительство обсудило прохождение третьей волны пандемии COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения данной задачи.

«Нам нужно собрать наши самые светлые головы и обеспечить им условия работы на уровне западных специалистов. Украине нужна такая лаборатория не только во времена этой пандемии. В целом это может стать ответом на вызовы будущего», – отметил Президент.

Также глава государства поднял вопрос подготовки к Пасхе в условиях пандемии.

«У нас уже есть опыт празднования таких важных праздников. Хоть у нас и продолжается вакцинация, но скопление людей на сегодняшний день до сих пор представляет угрозу. Я лично понимаю, насколько важен праздник Пасхи, но пандемия корректирует наши планы. Уверен, у всех нас будет еще много общих праздников, и мы снова будем собираться с семьей и друзьями, но в этом году нам нужно быть рассудительными», – подчеркнул он.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за последнюю неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной» зоны, ситуация в городе Киеве остается сложной.



Денис Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день – 44 415.