Украине необходима современная лаборатория для разработки вакцин и лекарств - Зеленский

Глава Украины Владимир Зеленский провел селекторное совещание, на котором правительство обсудило прохождение третьей волны пандемии COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Владимир Зеленский подчеркнул, что Украине крайне необходимо как можно скорее подготовить современную лабораторию для разработки вакцин и лекарств. Для этой цели в текущем году в государственном бюджете было заложено 100 млн грн. Министерство здравоохранения ищет пути для решения данной задачи.
Также глава государства поднял вопрос подготовки к Пасхе в условиях пандемии.
Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что государство готовится к пасхальным праздникам в условиях пандемии. Также глава правительства сообщил, что за последнюю неделю по всей Украине заболело на 14 тысяч человек меньше, чем за предыдущую. По его словам, несколько областей в Центральной и Западной Украине близки к выходу из «красной» зоны, ситуация в городе Киеве остается сложной.
Денис Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день – 44 415.
Денис Шмыгаль рассказал, что в целом по Украине для больных коронавирусной болезнью выделено 77 698 коек. Из них 67 567 обеспечены кислородом. Занятых на сегодняшний день – 44 415.
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