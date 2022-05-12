Украина должна создать инфраструктуру для хранения и доставки вакцины

11:13 12 декабря Киев, Украина

Как известно, 5 декабря Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации получил заявку на вакцинацию от нашей страны. В связи с этим, международная организация COVAX порекомендовала Украине в срочном порядке подготовить всю необходимую для хранения и доставки вакцины инфраструктуру. Об этом в пятницу, 11 декабря, в эфире программы Свобода слова Савика Шустера сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин.

"В первой половине следующего года COVAX планирует доставлять вакцину по странам. И Украина должна получить 8 млн доз, чего хватит на прививку 4 млн человек, поскольку вакцина вводится два раза с промежутком 21 день", - сказал Кузин.

Также, по его словам, за 2,6 млрд гривен, которые заложены в проект бюджета, планируется покупать вакцину от COVID-19 за пределами глобальной инициативы COVAX.

Напомним, 18 ноября глобальный механизм COVAX подтвердил выделение вакцины от коронавируса Украине, как только ее зарегистрируют. Украина получит вакцину COVAX несколькими траншами. Соглашения на поставки вакцин подпишут в декабре. Первым траншем Украина получит 1,2 млн доз для медиков.

Ранее в Раде сообщали, что по глобальной инициативе COVAX Украина должна получить вакцину около 1 марта.

А в Минздраве рассказали, как будет проводиться вакцинация.