Украинцы, записавшиеся через «Дию», получат приглашение на вакцинацию от COVID

15:48 12 Май Киев, Украина

Украинцы, записавшиеся в очередь на прививку от COVID через портал или приложение "Дия", получат приглашения на вакцинацию уже в ближайшее время.

Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль

"Вчера на совещании с Президентом была поддержана инициатива, что в выходные будет происходить внеочередная вакцинация тех, кто записался на прививки через портал или приложение "Дія". Думаю, в ближайшее время эти люди смогут получить приглашения и прийти в кабинеты прививок", - сказал премьер-министр.

Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 миллионов долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации. В целом мы имеем договоренности уже более чем 40 миллионов доз вакцины на этот год.