Украинцы, записавшиеся через «Дию», получат приглашение на вакцинацию от COVID

Украинцы, записавшиеся в очередь на прививку от COVID через портал или приложение "Дия", получат приглашения на вакцинацию уже в ближайшее время.
Об этом во время заседания правительства сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Он добавил, что вчера Всемирный банк выделил Украине 90 миллионов долларов, которые, в частности, будут направлены на кампанию по вакцинации. В целом мы имеем договоренности уже более чем 40 миллионов доз вакцины на этот год.
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