Украинцы выиграли на Кубке мира 5 медалей

Украинцы завоевали пять медалей по гребле на байдарках и каноэ. Второй день соревнований в Венгрии принес Украине удачу. Об этом рассказал в социальных сетях Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).
Пять медалей завоевала сборная Украины на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде. Наши спортсмены выиграли золотую, серебряную и три бронзовые награды.
Теперь в общем медальном зачете Украина находится на четвертом месте. На первом - Германия, на втором - Венгрия, на третьем - Испания.
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