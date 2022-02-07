Украинцы выиграли на Кубке мира 5 медалей

Украинцы завоевали пять медалей по гребле на байдарках и каноэ. Второй день соревнований в Венгрии принес Украине удачу. Об этом рассказал в социальных сетях Национальный олимпийский комитет Украины (НОК).

Пять медалей завоевала сборная Украины на Кубке мира по гребле на байдарках и каноэ, который проходит в венгерском Сегеде. Наши спортсмены выиграли золотую, серебряную и три бронзовые награды.

"Людмила Лузан до бронзы в спринте добавила золотую медаль на дистанции 500 м. В этом же виде завоевала серебро Анастасия Четверикова. Бронзовые медали завоевали две мужские двойки на дистанции 500 м: байдарочники Дмитрий Даниленко / Олег Кухарик и каноисты Виталий Вергелес / Андрей Рыбачок ", - говорится в заметке.

Теперь в общем медальном зачете Украина находится на четвертом месте. На первом - Германия, на втором - Венгрия, на третьем - Испания.